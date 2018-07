Marchionne: Manuela la compagna, sempre al suo fianco

Manuela Battezzato, 47 anni, era la compagna di Sergio Marchionne dal 2012. Si erano conosciuti negli uffici di Fca, dove lei lavorava da molti anni nel settore della comunicazione. Il manager aveva chiuso in modo burrascoso il suo matrimonio con Orlandina, mamma dei due figli Alessio Giacomo, 1989 e Jonathan Tyler, 1994, che oggi vivono entrambi in Canada. I due ragazzi, che lavorano alla Philip Morris e alla Ernst & Young, sono rimasti in Svizzera con la mamma fino alla maggiore età quando hanno poi potuto riscoprire il rapporto con il padre. Un grande amore, quello con Manuela, vissuto lontano dai riflettori come tutti i suoi affetti. Semplice e dolce, riservata, è stata sempre al suo fianco, con i figli, in queste settimane nella clinica di Zurigo. Non lo ha lasciato neppure un minuto. Così come lo seguiva nei continui spostamenti fra Torino e Detroit, più tempo trascorso in aereo che in casa. Nessuna mondanità, ma tante passioni condivise, la musica soprattutto. Qualche puntata in una galleria d'arte durante i soggiorni americani. Marchionne, come ha raccontato Bianca Carretto sul Corriere della Sera, la definiva "la mia fortuna": telefonava di nascosto alle persone di cui più si fidava per fare in modo che non venisse a conoscenza di un commento o di un pettegolezzo che avrebbero potuto farla soffrire. Manuela aveva un sogno: "Chissà, forse quando Sergio lascerà Fiat Chrysler avremo un po' di tempo per una vita normale, un cinema, una vacanza", confidava. Ma poi aggiungeva: "lo conosco troppo bene per sapere che non sarà così, continuerà a lavorare sempre".