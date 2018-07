Francia, a Bardonecchia secondo accordi

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Abbiamo agito secondo gli accordi transnazionali e nella nostra giurisdizione. Sarebbe questo, a quanto si apprende, il contenuto di un'email inviata dalle autorità francesi alla Procura di Torino in merito al blitz dello scorso 30 marzo a Bardonecchia, quando gli agenti delle Dogane francesi effettuarono accertamenti di polizia giudiziaria in una saletta adibita all'assistenza dei migranti in cui operano i volontari dell'Ong 'Rainbow4Africa'. Sull'episodio, che aveva suscitato clamore, indaga la procura di Torino.

La Procura di Torino aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti - non si conoscono le generalità degli agenti transalpini - per concorso in violazione di domicilio e perquisizione illegale. Secondo la Procura, gli accordi tra Italia e Francia (a prescindere dalla loro perdurante validità o meno) non autorizzavano gli appartenenti all'Autorità Doganale francese a svolgere in Italia attività di polizia giudiziaria senza richiedere l'intervento di presidi di polizia giudiziaria italiana.