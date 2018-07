Premio resilienza femminile alla fidanzata di dj Fabo

Valeria Imbrogno, Pamela Villoresi, Giorgia Benusiglio e Giusy Nicolini sono le donne alle quali verrà assegnata l'edizione 2018 del Premio Eccellenza "Franco Salvatore" in occasione del Magna Grecia Galà di Taranto che premia gli esempi virtuosi di resilienza femminile.

Imbrogno, campionessa mondiale di box, era la fidanzata di dj Fabo, morto con il suicidio assistito in Svizzera il 27 febbraio 2017. L'attrice Pamela Villoresi sarà premiata per il suo modo militante di vivere l'arte e l'impegno a favore dei diritti civili. Giorgia Benusiglio è stata scelta per la sua storia personale: sopravvissuta da adolescente agli effetti di una pasticca di ecstasy, è stata salvata grazie al trapianto di fegato e oggi è testimonial antidroga nelle scuole. Giusy Nicolini, infine, ex sindaca di Lampedusa, già premio Unesco per la pace, sarà premiata per l'esempio di accoglienza e solidarietà nei confronti dei migranti sbarcati in quel lembo di Mediterraneo.

L'evento è organizzato da Magna Grecia Awards e Programma Sviluppo che sostiene il progetto HOME di Trenta Ore per la Vita, grazie alla tenacia di Maria Teresa Trenta, Responsabile del Charity del MGA. Ospite della serata di gala Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna, per l'iniziativa editoriale "Donne come Noi" a favore dell'empowerment femminile, pubblicata da Sperlign&Kupfer.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 27 luglio alle 20.30 presso il Relais Histò di Taranto. Sul palco la ballerina Angela Mastrovito, il Maestro Antonio Palazzo, l'attore Carlo Dilonardo e la cantautrice pugliese Erica Mou.