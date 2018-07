Pioggia a Napoli, diversi allagamenti

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Allagamenti in diverse strade di Napoli e provincia a causa della pioggia, caduta in alcuni momenti anche con forte intensità durante la mattinata. Auto costrette a marciare a rilento e conseguenze sul traffico che in diverse zone è andato in tilt. Problemi anche per i pedoni a causa di diversi marciapiedi completamente sommersi dall'acqua.(ANSA).