Picnic scout a ombra Battistero, multati

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Hanno improvvisato un pic nic a ridosso del Battistero a Firenze, con una montagna di zaini e cibarie, ma la loro bravata è stata interrotta dalla polizia Municipale. Protagonisti del gesto, un gruppo di scout belgi scoperto oggi mentre stava bivaccando in piazza del Duomo. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 14.30: una volta arrivati nella piazza, si sono trovati di fronte un cumulo di zaini ammassato a ridosso del Battistero e numerose scatolette di alimenti abbandonate. I ragazzi sono stati richiamati per rimuovere i rifiuti e il responsabile del gruppo, un 22enne della stessa nazionalità, è stato multato con un verbale da 160 euro per violazione del regolamento di polizia urbana.