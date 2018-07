Traffico: bollino rosso autostrada A22

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Traffico da bollino rosso, come da previsioni, stamattina sull'autostrada A22 del Brennero, con rallentamenti e code segnalati già a metà mattina. In direzione sud risultano rallentamenti tra Bolzano sud e Trento sud, mentre in direzione nord ci sono rallentamenti e code da Nogarole Rocca a Rovereto nord.

Le previsioni per il pomeriggio sono di traffico intenso, quindi ancora bollino rosso, in direzione sud, mentre in nord la situazione dovrebbe migliorare e arrivare al bollino giallo (traffico sostenuto).