Ragazzina dispersa: ricerche senza sosta

(ANSA) - BRESCIA, 20 LUG - Sono proseguite tutta la notte le ricerche della ragazzina di dodici anni affetta da autismo dispersa da ieri a Serle, nel Bresciano. Iuschra era con altri ragazzi disabili e con gli operatori della fondazione Fobap, la Fondazione bresciana assistenza psicodisabili, quando si è allontanata correndo durante una passeggiata.

Nella notte le ricerche sono proseguite con l'utilizzo di droni per la rilevazione termica e con il sorvolo di elicottero dell'Aeronautica ma la bambina non si trova. "Non era mai successo che si allontanasse. Forse l'ultima volta quando aveva quattro anni" ha spiegato il padre della giovanissima. La dodicenne è la prima di quattro figli e oltre a lei anche un fratellino è affetto da autismo. Le ricerche via terra sono riprese questa mattina alle sei e trenta. Oltre duecento persone ieri tra Vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino, Protezione civile e volontari hanno cercato la 12enne.