Pd: Bonifazi: 'Tribunale ci da ragione, Grasso paghi 82mila euro'

Il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo nei riguardi dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso nel quale gli si ingiunge di pagare gli 82.000 euro di quote che i parlamentari Dem si erano impegnati a pagare mensilmente al partito. Lo ha confermato il Tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, contattato telefonicamente. "Il mio unico commento - ha aggiunto Bonifazi - è che le regole vanno rispettate, specie se si di decide di stare in una comunità". "Su 63 richieste di decreto da noi avanzate - ha riferito Bonifazi - il giudice ne ha emessi praticamente quasi tutti. Noi abbiamo preso l'impegno, durante l'approvazione del bilancio, di destinare tutti questi soldi a sostegno dei nostri lavoratori in cassa integrazione. Po è chiaro che tra l'emissione del decreto e la percezione effettiva del denaro, ahimè, passerà del tempo".

Avevo promesso che avremmo portato la vicenda in Tribunale, per rispetto a chi segue le regole.

Oggi è arrivato il Decreto Ingiuntivo contro il presidente #Grasso per gli 80mila€ che deve al #Pd.

Viva la giustizia — Francesco Bonifazi (@FrancescoBonif1) 20 luglio 2018