Roma: Frongia, Fidal farà lavori riqualificazione Stadio Rosi

"I lavori di riqualificazione dello stadio Paolo Rosi di Roma saranno realizzati totalmente dalla Fidal Lazio senza alcun costo per l'Amministrazione capitolina". Lo annuncia l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale, Daniele Frongia. L'accordo è scaturito durante la Conferenza dei Servizi che si è conclusa martedì scorso, 17 luglio, sugli interventi da realizzare allo stadio, che diventerà la Casa dell'Atletica Romana. "L'accordo - informa Frongia - prevede una cooperazione con la Federazione italiana di atletica (Fidal) del Lazio finalizzata alla promozione della valenza sociale dell'atletica leggera, diffondendone la pratica non solo fra i giovani, ma anche fra anziani e diversamente abili. Tramite l'operazione di riqualifica si prevedono interventi di preparazione del sottofondo, retopping del manto sportivo e di posa di finiture, per restituire alla cittadinanza uno stadio totalmente rinnovato e fruibile. Un risultato importante per Roma Capitale - conclude Frongia - finalizzato a promuovere in ogni modo la diffusione dello sport mettendo a disposizione di tutti strutture, servizi e professionalità di livello e, come in questo caso, ponendo le basi per rinnovare i fasti dell'Atletica Romana a livello internazionale".