Un operaio morto in Valtellina

(ANSA) - TALAMONA (SONDRIO), 18 LUG - Un operaio di 55 anni è morto oggi a Talamona in Valtellina. L'infortunio sul lavoro mortale si è verificato intorno alle 8, in un cantiere in via Latteria nel comune di Talamona, all'interno di un'area dove è in costruzione una una villetta. L'operaio, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe morto schiacciato da una piccola gru, una di quelle che si piazzano sui camion per il carico e scarico dei materiali pesanti. Il macchinario avrebbe avuto un cedimento travolgendo l'operaio, morto a causa delle gravissime lesioni prima ancora di poter essere soccorso.