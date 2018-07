Operato tendine Emanuele Filiberto

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 17 LUG - Operato all'ospedale di Città di Castello per la lesione del tendine di Achille sinistro, Emanuele Filiberto di Savoia. Sta bene ed pronto per essere dimesso ha reso noto l'Usl Umbria 1.

Emanuele Filiberto di Savoia è stato operato dall'equipe ortopedica, diretta dal dottor Leonardo Dinoi. Era giunto al pronto soccorso di Città di Castello (zona dove talvolta risiede) sabato notte a seguito di un infortunio durante una partita di tennis. E' stato quindi sottoposto - spiega ancora la Usl - ad un intervento di tenorrafia achillea con tecnica percutanea mininvasiva, in anestesia loco regionale che gli ha consentito di restare vigile durante i 35 minuti dell'intervento.

Dell'equipe che è intervenuta hanno fatto parte gli ortopedici Dinoi e Nicola Voglino, coadiuvati dall'anestesista Claude Bagaphou e dagli infermieri Luca Mariangeli, Adriano Fiorucci, Carla Solani. (ANSA).