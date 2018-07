Nosiglia, bene studi Sindone se neutrali

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - "Gli studi e le ricerche, se condotte con criteri scientifici e senza ipotesi pregiudiziali, stimolano a un confronto sereno e costruttivo, a conferma di quanto disse San Giovanni Paolo II, ovvero che 'la Sindone è una costante provocazione per la scienza e l'intelligenza". Lo afferma l'arcivescovo di Torino e Custode pontificio della Sindone, monsignor Cesare Nosiglia, commentando la ricerca dell'università di Liverpool secondo cui almeno la metà delle macchie di sangue del lino sarebbe falsa.

"Toccherà anche questa volta a scienziati e studiosi dibattere ed eventualmente contestare sul piano scientifico o sperimentale validità e solidità della ricerca - aggiunge Nosiglia - è comunque un dibattito che riguarda studiosi e scienziati. Credo tuttavia che vada ribadito un principio fondamentale per questioni complesse come questa, il principio della neutralità, perché se si parte da un preconcetto e si orienta la ricerca per dimostrarlo, facilmente si giungerà a confermarlo...".