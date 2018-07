Chiasso in strada, 83enne punta carabina

(ANSA) - CAGLIARI, 17 LUG - Una volta, quando i ragazzini in strada disturbavano, potevano arrivare anche una secchiata d'acqua o la più classica delle bucature di pallone.

Nell'hinterland di Cagliari invece è andata diversamente: per convincere i ragazzi sotto casa a non fare più chiasso un'anziana di 83 anni si è presentata con una carabina. Ma la scena, chiaramente, non è passata inosservata: gli agenti della Polizia di Stato hanno indagato in stato di libertà la pensionata con l'accusa di essersi resa responsabile dei reati di minacce aggravate e detenzione abusiva di armi comuni da sparo. I poliziotti del commissariato di Quartu (Cagliari) sono intervenuti per rasserenare gli animi in seguito a una lite piuttosto accesa. Da una parte l'anziana che lamentava il disturbo causato da un gruppo di ragazzi che giocavano per strada. Dall'altra i giovani che ritenevano eccessivo l'utilizzo di una carabina con relative minacce.