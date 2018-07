Si ribalta auto, muore sedicenne

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Un'auto si è ribaltata all'inizio di una galleria a Grosio, in provincia di Sondrio, e una sedicenne che si trovava sulla macchina è morta sul colpo.

La diciannovenne che guidava, invece, è stata trasportata all'ospedale di Sondalo non in pericolo di vita.