'Saviolina' torna a navigare a 90 anni

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 16 LUG - La Saviolina compie novant'anni dal suo varo e torna a navigare: la storica barca riprende il mare, a vele spiegate e totalmente restaurata, il 21 luglio al Club Nautico di Riccione. La ricorrenza coincide con l'ultimazione del suo secondo restauro integrale e con la presentazione della pubblicazione curata da Stefano Medas, che ne racconta le gesta, 'La Saviolina 1928-2018 Storie, restauri, avventure, vicende passate e recenti di un lancione tradizionale della marineria romagnola a novant'anni dal varo'. Varata nel 1928 con il nome di Nino Bixio, la barca fu auto affondata nel '42 durante la Seconda guerra mondiale per non essere requisita dalle truppe tedesche in ritirata. Diventa la 'Saviolina' nel '59, quando viene acquistata da Saverio Savioli per diventare imbarcazione da diporto dedicata agli ospiti dell'hotel Savioli Spiaggia. Sono gli anni in cui il lancione ospita molti vip, da stelle del calcio come Pelé e Beckenbauer a star del cinema come Gina Lollobrigida e Anita Ekberg.