Papa: sport favorisca cultura incontro

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 LUG - "Lo sport non è soltanto una forma di intrattenimento, ma soprattutto uno strumento per costruire una cultura dell'incontro, della fraternità e della solidarietà, via sicura per la costruzione di un mondo più pacifico e giusto". Lo ha detto papa Francesco in un messaggio inviato in occasione del seminario sullo "Sport come Strumento per lo Sviluppo Umano, Economico e Sociale" promosso per il prossimo 25 agosto a Rio de Janeiro dalla Fondazione Getulio Vargas insieme con la Fifa e con il Centro Internazionale di Studi di Sport (Cies).

Francesco - come riferisce Vatican News - ha incoraggiato gli organizzatori e i partecipanti "a continuare a promuovere lo sport come esercizio della pratica della virtù che aiuta la crescita integrale degli esseri umani nello sviluppo delle comunità".