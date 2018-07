Migranti:70 su yacht,anche donna incinta

(ANSA) - PATU' (LECCE), 16 LUG - Un gruppo di oltre 70 migranti di varie nazionalità è stato intercettato la notte scorsa al largo del Capo di Leuca dai mezzi del Roan della Guardia di Finanza di Bari, a bordo di uno yacht. Si tratta di pakistani, afgani, iraniani e un iracheno. Tutti maschi ad eccezione di una donna al sesto mese di gravidanza. Per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale così come per altri due uomini. Nel gruppo ci sono anche 17 minorenni, quasi tutti non accompagnati. L'imbarcazione è stata individuata in prossimità di san Gregorio, marina di Patù e poi condotta nel porto di Santa Maria di Leuca dove i migranti sono stati fatti sbarcare, soccorsi e poi sottoposti alle procedure di identificazione da parte della Polizia di stato. Due cittadini di nazionalità turca sono stati sottoposti a provvedimento di fermo perché sospettati di essere gli scafisti.