Inchiesta nomine: Raggi presente in Aula

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - E' iniziata da pochi minuti la seconda udienza del processo che vede imputata la sindaca di Roma Virgina Raggi in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del Campidoglio. Raggi, accusata di falso, è presente in Aula davanti al giudice monocratico del tribunale di Roma.