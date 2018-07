Incendi: resta l'allerta in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta in Sardegna per alto rischio di incendi. L'Isola, infatti, è ancora al centro di una bolla di calore che persisterà nelle prossime ore, aumentando il pericolo per l'innesco di roghi.

Il bollettino indica diverse località con il codice giallo (attenzione media), mentre in Gallura, nel Cagliaritano e nel Sarrubus, nel sud Sardegna, l'attenzione è rinforzata (codice arancione).

"Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento - spiega la Protezione civile - se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".