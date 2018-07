Donna uccisa dal marito nel Salento

(ANSA) - TREPUZZI (LECCE), 16 LUG - Una donna di 57 anni, Teresa Russo, sorda, è stata uccisa con coltellate inferte alla gola da suo marito, Michele Spagnuolo, di 77 anni, anche lui sordo. L'omicidio è avvenuto nella loro abitazione alla periferia di Trepuzzi. Il marito si è autoaccusato dell'omicidio con un biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri, su cui ha scritto: "Sono stato io ad uccidere mia moglie".

L'uomo avrebbe annunciato ieri la sua decisione di fare 'una pazzia' in un video-messaggio inviato a un'amica. La coppia si stava separando. L'omicidio è avvenuto in cucina, al civico 8 di via Papadia, nell'abitazione al piano terra della palazzina.