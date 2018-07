Danni ingenti per grandinata a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 16 LUG - Una violenta grandinata durata circa 30 minuti stasera a Pesaro ha causato ingenti danni ad auto, tetti di case e fabbriche. I chicchi di ghiaccio, grandi come noci hanno rotto qualche lunotto posteriore di auto , abbozzato i tetti delle vetture, aperto le coperture dei capannoni. Una ventina le richieste di intervento ai vigili del fuoco e tante le richieste di soccorso. In città c'è stata anche una serie di black out. Ora il maltempo sembra essersi attenuto e sembra spostarsi verso sud.