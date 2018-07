Fuori strada con moto, muore in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 15 JUL - Un motociclista, Giovanni Zamperetti, 26 anni, di Cornedo Vicentino, è morto nella clinica Santa Chiara di Trento dopo una caduta con la sua moto sulla strada statale della Fricca, tra il Trentino e il Veneto. Ancora da chiarire le cause dell' incidente in Vezzana, nel comune di Levico, avvenuto ieri pomeriggio per cause ancora da chiarire. Le ferite del giovane sono subito apparse molto gravi.

E' stato trasportato con l'elisoccorso di Trentino Emergenza all'ospedale, dove è morto in tarda serata.