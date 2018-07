Riapre l'Old Fashion e appare Salvini

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Apparizione a sorpresa, due notti fa, del ministro dell'Interno Matteo Salvini all'Old Fashion, la discoteca milanese vicino alla quale è stato aggredito l'1 luglio Niccolò Bettarini, il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano, colpito da alcune coltellate. In quattro sono stati arrestati per tentato omicidio. La discoteca riapriva dopo l'ordine di chiusura per 30 giorni disposta dal questore Marcello Cardona, in seguito a una decisione del Tar che ha stabilito una sospensiva dal provvedimento del questore e Salvini, come raccontano alcuni quotidiani, è arrivato poco prima dell'una del 12 luglio, giorno in cui si era dibattuto sull'approdo della nave Diciotti e Salvini era stato a Innsbruck per la riunione informale tra i ministri dell'interno dell'Ue. Jeans e maglietta nera della guardia costiera di Vibo Valentia, Salvini si è fatto ritrarre accanto al titolare del locale, Roberto Cominardi in una foto postata su Instagram dal dj Marco Iacoianni, in arte 'Squalo Iaco'.