Gay Pride: al via festa a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Una folla colorata e allegra di migliaia di persone è partita da Piazza Dante a Napoli per il Gay Pride 2018, il quinto che si tiene in città. Il popolo lgbt venuto da tutta la Campania e fa altre regioni, si muove al ritmo di musica intorno ai camion scoperti e pieni di palloncini che stanno lentamente percorrendo la piazza e proseguiranno poi verso via Toledo per terminare la sfilata sul lungomare.

Tra i partecipanti anche Francesco Mangiacapre, autore del dossier sui preti gay consegnato all'inizio dell'anno alla Curia di Napoli, che sta sfilando vestito da Cristo Gay.