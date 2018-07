Uomo ucciso in strada nel cremonese

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Un uomo è stato ucciso nel pomeriggio in strada in via Fontana a Pandino, nel cremonese.

Secondo le prime informazioni si tratta di un quarantatreenne raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati carabinieri e il personale del 118 che non ha potuto che constatare il decesso.