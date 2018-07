Sequestrati falsi pneumatici invernali

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Gomme normali vendute come invernali, con tanto di simbolo M+S, ma battistrada completamente inidoneo ad andare sulla neve, con grave rischio per l'incolumità dei guidatori. A bloccare un carico di 52 tonnellate di gomme contraffatte sono stati gli uomini della guardia di finanza di Genova e l'Agenzia delle dogane. La spedizione proveniente dalla Cina e destinata alla Lombardia avrebbe fruttato circa 1,2 milioni. Nei guai, con l'accusa di frode fiscale, è finito il legale rappresentante della società a cui erano destinate le gomme, la Star Tyre di Cesano Maderno. Altra peculiarità delle ruote era la data di produzione posticipata rispetto a quella reale. "Possiamo dire - ha rimarcato il generale Renzo Nisi, comandante provinciale della guardia di finanza - che abbiamo salvato la vita a centinaia di automobilisti che altrimenti si sarebbero ritrovati ad acquistare gomme pericolose per la tenuta in strada".