Nuovo interrogatorio per Parnasi

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - E' iniziato da pochi minuti un nuovo interrogatorio davanti ai pm per Luca Parnasi, il costruttore arrestato il 13 giugno scorso nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. L'atto istruttorio è stato richiesto dai difensori dell'indagato dopo il "no" della Cassazione al ricorso per chiedere l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare. Si tratta del secondo confronto tra Parnasi e gli inquirenti dopo quello durato circa 11 ore durante il quale l'imprenditore non avrebbe fatto, a detta del gip che ha respinto l'istanza di scarcerazione, ammissioni sufficienti ad ottenere gli arresti domiciliari.