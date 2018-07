Camerieri introvabili a Belluno

(ANSA) - BELLUNO, 13 LUG - Il cameriere ha 20 anni, studia economia all'università "Ca' Foscari" di Venezia e arriva tramite un'agenzia interinale dalla periferia di Treviso, cioè 82 chilometri esatti più a sud, per metà almeno in autostrada.

Non è stato infatti possibile individuare qualcuno, nemmeno fra gli studenti delle scuole alberghiere della zona, che fosse disponibile a svolgere oggi la sua "prestazione professionale", in occasione di un convegno in un noto ristorante alle porte di Belluno. A riferire la circostanza è lo stesso caposala della struttura il quale ricorda come, nei dintorni del capoluogo bellunese, siano almeno quattro gli istituti che formano figure specifiche di questo tipo ma che chiederne ed ottenerne qualcuno per eventi come quello di oggi sia un'impresa di fatto impossibile. "Vale per circostanze simili - spiega - ma anche per i fine settimana. Nei sabati e nelle domeniche, quando i compensi sarebbero maggiori ed il lavoro non manca mai, siamo sguarniti, ci sentiamo rispondere quasi sempre di no".