Finisce in auto nel lago, 50enne illeso

(ANSA) - LECCO, 12 LUG - Un cinquantenne questa mattina attorno alle 4.40 ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finito nel lago a Varenna (Lecco) rimanendo praticamente illeso nonostante un volo di sette metri.

All'origine dell'incidente e del volo avvenuto in località Fiumelatte lungo la vecchia e tortuosa provinciale 72, potrebbe esserci stato un colpo di sonno. L'uomo, trovato comprensibilmente sotto shock per l'accaduto, è stato comunque accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. L'auto, distrutta, è finita in acqua a pochi metri da una piccola spiaggia ed è stata poi recuperata dai vigili del fuoco con una autogrù.