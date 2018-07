Bussetti, credo nell' alternanza

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "L'alternanza scuola-lavoro è stata interpretata come un obbligo non come opportunità. Sono convinto che i termini 'scuola e lavoro' non devono essere intesi in modo antitetico ma come sintesi. Non deve essere archiviata ma necessita di aggiustamenti, trovo molto importante e formativo che gli studenti possano con l'alternanza misurarsi col mondo del lavoro ma il ministero non può tollerare percorsi che non siano di assoluta qualità e di standard elevati di sicurezza.

Servono le opportune correzioni ma e' uno strumento su cui credo molto". Così il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, al Senato, davanti alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, Beni culturali) e VII (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera, in sede congiunta, per l'illustrazione delle Linee programmatiche del MIUR.