Violenza sessuale alla moglie, arrestato

(ANSA) - PIACENZA, 10 LUG - Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Piacenza dalla polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale. Gli agenti delle volanti sono accorsi nell'abitazione dove vive con la moglie. Come già accaduto in passato, era ubriaco e stava cercando di costringere la donna ad avere un rapporto sessuale. Lei ha tentato di sottrarsi ma è stata presa a pugni in faccia, riportando una prognosi di un mese a causa di una frattura al naso e lesioni varie. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi dei figli.

La questura riferisce che l'uomo era già stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti sulla moglie. Ora si trova in carcere.