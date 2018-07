Sorpassa furgone, autista bus aggredito

(ANSA) - NUORO, 10 LUG - Ha sorpassato un furgone che procedeva con un'andatura lenta sulla strada che da Tortolì porta a Lanusei, in Ogliastra. Per questo l'autista 55enne di un autobus di linea extraurbano dell'azienda regionale di trasporti Arst, è stato raggiunto dal conducente del furgone, nel deposito degli autobus di Lanusei, tirato fuori in malo modo dall'abitacolo del mezzo e malmenato. Il fatto è successo alcuni giorni fa, ma la notizia è trapelata solo oggi dopo la denuncia dell'autista.

Il dipendente dell'azienda dei trasporti dopo essere stato colpito, si è recato al pronto soccorso di Lanusei lamentando forti dolori alla testa e raccontando di essere stato aggredito poco prima da uno sconosciuto dopo averlo sorpassato. Subito è scattata la denuncia. I carabinieri della Compagnia di Lanusei indagano ora per risalire all'autore del gesto.