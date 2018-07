Ronde Forza Nuova e Onr in piagge Rimini

(ANSA) - RIMINI, 10 LUG - Militanti di Forza Nuova e Onr, movimento di estrema destra polacco, hanno pattugliato dal 5 al 9 luglio le spiagge di Rimini. Un'operazione "per la sicurezza" "conclusa con successo - fa sapere Fn - per rispondere alle critiche piovute dalle "sigle della sinistra antagonista riminese che si erano mobilitate per ostacolarne lo svolgimento in tutti i modi".

"Dispiace per il disagio arrecato alle forze di polizia - ha detto Mirco Ottaviani, dirigente Fn - dispiace non essere potuti arrivare dappertutto, di essere riusciti a restituire borse ai proprietari senza recuperarne il denaro. Ma ne è valsa la pena: anche se solo per poco qualcuno ha potuto sentirsi più sicuro e per un attimo padrone a casa propria". Fn difende i due alberghi che li ha ospitati, finiti nel "mirino degli antagonisti".

"Recensioni negative sul web, minacce e intimidazioni che la dicono lunga sulla natura di tali soggetti. Un modus operandi di carattere mafioso che non fa altro che penalizzare le attività commerciali riminesi".