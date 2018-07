Raggi-Di Maio,cabina regia sviluppo Roma

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Ho incontrato il vicepremier Di Maio e abbiamo condiviso l'idea di costituire una cabina di regia interministeriale per lo sviluppo di Roma con tutti i ministeri che saranno interessati. Io direi che questa volta si fa sul serio". Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo dal Ministero del Lavoro. L'idea condivisa dalla sindaca e dal vicepremier è quella di una cabina di regia allargata a diversi ministeri che si occuperà dello sviluppo della Capitale anche in termini di strumenti e risorse a disposizione. La cabina di regia in un secondo momento a quanto si apprende sarà allargata anche alle forze produttive e sociali della città. La riunione di stamattina tra Virginia Raggi e Luigi Di Maio, durata oltre un'ora, ha dato ufficialmente il via a questo progetto.