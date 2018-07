Pg Buonanno lascia la Procura di Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 10 LUG - Tommaso Buonanno lascia la Procura di Brescia."Tutto ha un termine. Confermo, lascio l'incarico" ha detto il procuratore capo che il prossimo 17 luglio compirà 69 anni. "È una decisione mia, nessuno mi ha mandato via" precisa per rimarcare l'autonomia della decisione.

Per il magistrato l'ultimo anno è stato segnato dall'arresto del figlio Gianmarco, ritenuto responsabile di una rapina a mano armata nel Bresciano e che sarà processato a breve. Vicenda che non avrebbe però influito sulla scelta di Buonanno di lasciare la Procura bresciana. L'addio arriverà in autunno.