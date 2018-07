Invasi da stranieri irregolari,petizione

(ANSA) - BARI, 10 LUG - "Siamo invasi da stranieri irregolari" che "non rispettano le regole del buon vivere e della democrazia": è questa la ragione che ha spinto gli abitanti di un quartiere di Bari, il 'Libertà', ad avviare una petizione che finora ha raccolto 3.000 firme affinché si trovi una soluzione.

I residenti non ne possono più e hanno anche scritto una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini, in cui si descrive "l'impossibile convivenza quotidiana con un numero esorbitante di extracomunitari (gran parte africani) incivili". L'iniziativa - di cui parlano quotidiani locali e che è stata raccontata anche da Tv locali - è stata decisa dal movimento "Riprendiamoci il futuro" della cui dirigenza è componente Luigi Cipriani il quale spiega che in tanti, a causa delle condizioni di vita, svendono le proprie case e fuggono dal quartiere. Il movimento invita Salvini al quartiere Libertà. Sulla pagina Facebook del movimento sono state inoltre pubblicate le foto di migranti che dormono per strada.