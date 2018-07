Call center,2mila euro se sei cartomante

(ANSA) - TARANTO, 10 LUG - "Non conta l'esperienza o il livello di studio per guadagnare fino a 2mila euro mensili: per i titolari di un call center tarantino basta avere conoscenza di cartomanzia e fare il cartomante per telefono". Èquanto denuncia la Slc Cgil di Taranto, che ha inviato una segnalazione all'ispettorato del lavoro perchéapprofondisca la vicenda. "La battaglia sul settore dei call center irregolari - dice Andrea Lumino,segretario generale Slc Cgil Taranto - sta raggiungendo livelli inimmaginabili a cui ènecessario porre un freno che solo la rete tra sindacati e istituzioni puògarantire. Se finora eravamo abituati a scovare situazioni al di fuori della norma con grandi committenti che schiavizzano donne e uomini per pochi centesimi all'ora, nelle scorse ore abbiamo individuato un'offerta di lavoro che lascia senza parole: un call center cerca lavoratori esperti in cartomanzia con il contratto nazionale di riferimento più un compenso addirittura piùalto", tra i 1000 e i 2000 euro mensili.