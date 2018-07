Migranti, Moavero: 'Italia non si sfila da impegni internazionali'. Spataro: 'Nessuno può vietare l'attracco di un barcone'

"Non ci sfiliamo dagli impegni internazionali, siamo pienamente dentro e non intendiamo muoverci al di fuori del quadro di diritto internazionale,quindi anche europeo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi interpellato sulla posizione dell’Italia circa una eventuale revisione della missione Ue Sophia per il salvataggio in mare dei migranti.

"Nessuno può vietare a un barcone di attraccare. La convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il diritto al non respingimento": ha affermato il magistrato Armando Spataro, procuratore capo a Torino, durante l'incontro in cui ha illustrato le nuove linee guida dell'ufficio in materia di reati di odio razziale. "Ragionando per assurdo - ha spiegato - se un barcone arrivasse a Torino ai Murazzi sul Po e qualcuno impedisse a chi sta sopra di scendere, avvierei degli accertamenti. Nessuno può vietare a un barcone di attraccare".