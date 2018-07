Limite stranieri, bimbi esclusi materna

(ANSA) - UDINE, 09 LUG - Fissano un tetto massimo, pari al 45%, per la presenza di stranieri in classe e a Monfalcone (Gorizia) si accende la polemica. A sottoscrivere una convenzione per contrastare il fenomeno delle "classi ghetto", vista l'alta percentuale di stranieri in città, sono stati nei giorni scorsi il Comune e due istituti comprensivi cittadini. Sulla base dell'accordo, però, una sessantina di bimbi a settembre rimarrebbe esclusa dalle scuole dell'infanzia. La Flc Cgil non ci sta e annuncia "un esposto in procura, al Garante dei Minori, all'ufficio per la tutela dei minori a livello nazionale". Il sindaco di Monfalcone, Annamaria Cisint, ha affermato di "essere convinta dell'utilità per i bambini di frequentare la scuola materna" e ha aggiunto: "Ho già offerto e continuerò a offrire tuttora la messa a disposizione di uno scuolabus per accompagnare i bimbi nelle scuole dei comuni limitrofi, dove ci sono le classi e i numeri per accoglierli. Mi sono rivolta a sindaci e dirigenti scolastici ma nessuno mi ha risposto".