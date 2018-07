Sanità:Verdi,festa primario,reparto stop

(ANSA) - NAPOLI, 8 LUG - Il reparto di Chirurgia Vascolare del nuovo Ospedale del Mare a Napoli "è stato chiuso con dimissione di tutti i pazienti nella notte tra venerdì e sabato scorsi per consentire a medici e infermieri di partecipare alla festa organizzata in un locale a Pozzuoli dal neo primario per celebrare il nuovo incarico". Lo denuncia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, affermando di aver ricevuto diverse segnalazioni in tal senso. "Ho contattato il direttore dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, ed il direttore sanitario dell'Ospedale del Mare, Giuseppe Russo, per chiedere conferma sull'incredibile vicenda" aggiunge. Dal canto suo, Forlenza annuncia di aver disposto "la sospensione del primario di Chirurgia Vascolare, Francesco Pignatelli, in attesa di ulteriori accertamenti". "Domani formalizzerò il provvedimento" fa sapere. Spiega Borelli: "L'intero reparto si sarebbe organizzato tra ferie, turni, malattie, affinchè nessuno potesse mancare all'evento".