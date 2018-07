Rogo Beccaria, dimessi giovani e agenti

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - Sono stati tutti dimessi i 5 giovani in cella al Beccaria, il carcere minorile di Milano, e i 4 agenti di polizia penitenziaria rimasti lievemente intossicati per l'incendio provocato ieri pomeriggio per protesta dei giovani detenuti che hanno bruciato alcune lenzuola e dei materassi di spugna. L'allarme è scattato attorno alle 18 nel reparto al secondo piano della struttura penitenziaria di via Calchi Taeggi e dove si trovano i ragazzi più grandi e cioè quelli sono vicini ai 18 anni.

Durante le operazioni per domare le fiamme, non senza alcuni momenti di tensione, i detenuti sono stati trasferiti nel cortile della struttura. Cinque di loro sono stati portati al San Carlo e sono stati subito dimessi, così come tre dei quattro agenti trasferiti due al San Paolo e due al Fatebenefratelli: uno di questi è rimasto in osservazione.