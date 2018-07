Ultra' tenta di aggredire Immobile

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI) - Tentativo di aggressione oggi contro Ciro Immobile che si trovava in Abruzzo, sulla spiaggia di Francavilla a Mare, con famiglia e amici.

Secondo quanto fanno sapere i Carabinieri, l' attaccante della Lazio sarebbe stato avvicinato da "un individuo, che dopo averlo avvicinato gli rivolgeva epiteti ingiuriosi e, subito dopo, gli mostrava un coltello con intenti minacciosi: le urla dei bagnanti e delle persone presenti inducevano l'aggressore a darsi a precipitosa fuga". Successivamente, l'uomo che voleva aggredire l'attaccante laziale, "è stato identificato dalle immediate indagini condotte dai carabinieri: è noto alle forze dell'ordine e gravato dal provvedimento di Daspo e verrà denunciato per minaccia aggravata. Il movente sarebbe riconducibile alla rivalità tra squadre", conclude la nota dei carabinieri di Chieti.