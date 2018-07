Terrorismo, controlli a Genova e Palermo

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Controlli antiterrorismo nel porto di Genova nell'ambito dell'operazione Neptune, organizzata dal Segretariato generale Interpol - Direzione antiterrorismo di Lione con l'adesione del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia e della Direzione centrale dell' immigrazione e della polizia delle frontiere. L'operazione mira a monitorare gli spostamenti di eventuali foreign fighters o presunti terroristi attraversano le rotte del Mediterraneo.

Oltre all'Italia (con i porti di Genova e Palermo) sono coinvolti altri cinque Paesi: Algeria, Francia, Marocco, Spagna e Tunisia. Nel capoluogo ligure, scalo col maggiore numero di sbarchi e imbarchi dall'Africa del Nord, gli agenti della polizia di frontiera e personale dell'Interpol controllano migliaia di passeggeri in transito. I risultati saranno esaminati da esperti. Nell'operazione a Genova sono impiegati 25 uomini insieme al personale inviato dal Segretariato generale Interpol e dal Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia.