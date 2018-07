Sventato assalto a villa tenore Bocelli

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 7 LUG - Banditi messi in fuga dai vigilantes nella notte dalla villa di Forte dei Marmi del cantante Andrea Bocelli dove hanno scavalcato la recinzione per tentare un furto. Il tenore e i familiari, la moglie e i figli, erano in casa e sono stati svegliati dagli strepiti delle guardie notturne che hanno sventato il colpo. C'è stato anche un contatto: una delle guardie private sarebbe stata spinta a terra da un bandito. Tuttavia i ladri sono scappati rinunciando a portare avanti il loro piano. Le indagini dei carabinieri ipotizzano la rapina, non solo il furto. Dalla ricostruzione dei carabinieri risulta che l'addetto alla vigilanza ha notato un uomo nel parco della villa. Alla vista del vigilante è fuggito scavalcando la recinzione. La guardia notturna ha provato ad inseguirlo ma sarebbe salito a bordo di un'auto scappando. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri.