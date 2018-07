Milano, incendio in ditta di profumi

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - Un grosso incendio è divampato questa sera all'interno della ditta di cosmetici Muller & Koster Spa - Industry Chemistry in via Papa Giovanni XXIII, a Liscate (Milano). Non si registrano feriti, solo un vigile del fuoco intervenuto è stato trasportato all'ospedale San Raffaele per una lieve intossicazione.

Le fiamme, alte decine di metri, sono scoppiate intorno alle 23.30 e hanno avvolto l'intera azienda che a quell'ora era chiusa da diverse ore. I vigili del fuoco hanno inviato sul posto 21 equipaggi, mobilitato anche il nucleo Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) ma, al momento, non sembra ci siano rischi per la salute dei residenti nell'area. Le cause del rogo sono ancora da accertare.