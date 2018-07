Papa, Stati onorino impegni clima Parigi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 6 LUG - "Il Vertice Cop24 sul clima, programmato a Katowice (Polonia) nel dicembre prossimo, può essere una pietra miliare nel cammino tracciato dall'Accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per l'attuazione di quell'Accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare gli impegni assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica". Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla Conferenza internazionale sulla Laudato si' e aggiungendo che "la riduzione dei gas serra richiede onestà, coraggio e responsabilità, soprattutto da parte dei Paesi più potenti e più inquinanti".

Per costruire un modello economico "più inclusivo e sostenibile" le istituzioni finanziarie - ha aggiunto il pontefice citando il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale - "hanno un importante ruolo da giocare".