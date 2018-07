Olimpiadi '26: Giorgetti, 'progetti belli ma ottimistici'

"Il governo appoggia la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, ma a precise condizioni: che siano rispettate parametri di buonsenso, in termini economici e di sostenibilità ambientale". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, riferendo a margine di un convegno gli esiti del consiglio dei ministri. "Il Coni deve scegliere, rispettando queste condizioni che poi noi valuteremo", ha aggiunto Giorgetti

"Ora aspettiamo il Coni e vediamo che tipo di proposta farà in base alle indicazioni del governo propenso a favorire soluzioni 'Low Cost', che partano da approcci realistici". Così Giancarlo Giorgetti all'Ansa. "Il Coni è convocato la prossima settimana ma può decidere di prendersi qualche giorno di riflessione per verificare quale progetto risponda meglio alle nostre indicazioni". "I progetti sono tutti belli ma forse un po' ottimistici sulle previsioni: noi vorremmo un forte richiamo alla realtà nei preventivi"

"Se mi aspetto che il nome della città candidata possa arrivare già dal Consiglio del Coni del 10 luglio? No, penso che il Coni potrebbe riflettere adeguatamente rispetto alla posizione che ha assunto il governo". Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a margine del convegno SFactor organizzato dal Csi, dopo che stamane era andato in scena il Consiglio dei ministri in cui si è dibattuto anche di Olimpiadi invernali. "Se le Olimpiadi sono più vicine dopo questo Cdm? Beh, direi più vicine. Se dicevamo di no erano più lontane. Invece così vediamo..".