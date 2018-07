Mafia: differita pena a Dell'Utri, andrà ai domiciliari

Marcello Dell'Utri andrà ai domiciliari. Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia, detenuto per scontare una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell'Utri.