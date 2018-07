Agenti sotto copertura contro spaccio

(ANSA) - PERUGIA, 6 LUG - Agenti di polizia sotto copertura e acquisti simulati, 67, di dosi di eroina e marijuana hanno permesso alla squadra mobile di Perugia e allo Sco, con il supporto della Direzione centrale per i servizi antidroga, di smantellare una rete di spaccio che aveva "occupato militarmente" uno dei parchi del capoluogo umbro, quello della Verbanella. Coinvolti 25 nigeriani, 16 già in carcere e nove ricercati (sui 25 anni la loro età media).

Tre degli stranieri avevano ottenuto asilo in Italia e nove erano in attesa della decisione della Commissione, mentre per 12 la domanda era stata rigettata mentre uno è risultato completamente sconosciuto alle autorità italiane.

Nell'indagine - spaccio continuato pluriaggravato il reato - è stato applicato per 67 volte (con più episodi contestati ad alcuni dei coinvolti) l'arresto ritardato (otto già convalidati dal gip) che - è stato spiegato dagli investigatori - permette di costruire un quadro probatorio in grado di tenere più a lungo in carcere i coinvolti.