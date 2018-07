A Bolzano annullata gara trasporti

(ANSA) - BOLZANO, 6 LUG - Gravi irregolarità nell'ambito del procedimento di gara. Per questo motivo, con una comunicazione del responsabile unico del procedimento della gara concernente l'affidamento dei servizi di linea extraurbani con autobus di competenza della Provincia di Bolzano, la gara stessa è stata annullata in via di autotutela. Lo comunica una nota della Provincia di Bolzano. La gara verrà dunque bandita nuovamente.

Il responsabile del procedimento, il direttore della ripartizione mobilità altoatesina Günther Burger, ha informato l'avvocatura della Provincia e l'Agenzia per i contratti pubblici che nella stessa giornata ha avuto luogo una violazione del segreto d'ufficio dando luogo a una turbativa d'asta e che in questo modo è stato reso impossibile un regolare svolgimento della procedura di gara. Per questi motivi la giunta provinciale ha annullato la gara. Gli uffici dell'amministrazione provinciale hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica, all'Agenzia nazionale anti corruzione e all'Antitrust.